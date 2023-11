Fin da quando ha messo piede nella Capitale Romelu Lukaku, è stato accolto con grande affetto dai tifosi della Roma. Gesto d’amore subito ricambiato dal calciatore a suon di gol, spesso anche decisivi come quello contro il Lecce. La sua permanenza alla Roma però non è scontata.

Il Chelsea potrebbe giocare a rialzo

All’inizio dello scorso mercato, per lasciarlo andare all’Inter definitivamente il Chelsea chiedeva 40 milioni. Ma secondo quanto riporta il “Tempo“, ora i blues viste anche le ottime prestazioni del Belga potrebbero alzare la richiesta. Per questo il futuro di Big Rom nella capitale potrebbe essere a rischio. Adesso però i tifosi e la proprietà si godono il buon rendimento che il l’attaccante sta avendo in giallorosso. Il riscatto del calciatore belga passerà però dalla Champions e dalla cessione di Tammy Abraham, ancora infortunato.