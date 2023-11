Secondo quanto riporta TuttomercatoWeb.com, il club giallorosso, visto l’ottimo rendimento di Romelu Lukaku in questa prima parte di stagione, starebbe già pensando a quello che potrà succedere la prossima estate. Il centravanti belga è attualmente in prestito alla Roma e per il riscatto serviranno 40 milioni di euro il prossimo giugno 2024. In questo momento però, il club giallorosso non può permettersi di sborsare questa cifra ma, il discorso potrebbe cambiare con la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa segue Abraham

In casa Roma, non si guarda solo al futuro di Romelu Lukaku, ma si guarda anche quello di Tammy Abraham che nonostante l’infortunio ha ancora ottimo mercato in Premier League. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, l’attaccante inglese è seguito da vicino dall’Aston Villa e non si esclude un tentativo per lui da parte del club inglese già nella finestra di gennaio. Questa eventuale cessione però, permetterebbe alla Roma di fare cassa in vista della prossima estate.