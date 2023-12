Lele Adani a La Domenica Sportiva, ha espresso la sua opinione sul percorso dell’Inter in campionato ribadendo la superiorità della squadra di Inzaghi sulle altre e sulla Juventus di Allegri.

“Inter superiore, conduce e decide quando chiudere la partita”

“Il +4 non dice abbastanza della superiorità dell’Inter. L’Inter ha dimostrato di essere superiore a tutte le altre squadre. Non sempre la più forte lo dimostra, è il campo che dà giudizi definitivi. Ha una consapevolezza che le permette di decidere quando aprire e chiudere una partita. Era accaduto anche a Napoli, come solo le grandi squadre fanno. L’Inter crea sempre di più di quanto subisce, l’errore avversario molte volte l’Inter lo provoca.”

“Lautaro? fino a qualche anno fa…”

Lautaro? Fino ad un paio di anni fa era la sponda. Di Lukaku, di Dzeko. Ora gli altri si adeguano a lui”.