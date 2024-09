Affare a sorpresa per la Lazio | Il Galatasaray offre 4 milioni per Luca Pellegrini

Come riportato da Giulio Cardone a Radiosei, nelle ultime ore la Lazio ha ricevuto un’offerta da parte del Galatasaray per Luca Pellegrini. Il giocatore, fuori dai piani di Baroni sulla fascia sinistra, potrebbe partire. L’interesse del Galatasaray per il terzino è reale e servono 4 milioni di euro per convincere i biancocelesti. La squadra turca nelle scorse ore aveva fatto un tentativo anche per Zalewski, palesando la necessità di comprare un giocatore di fascia sinistra. Ora però il nuovo obiettivo è Pellegrini.

Lazio, Pellegrini non è incedibile | Pronto ad accettare il Galatasaray

La Lazio non considera Pellegrini incedibile e sta prendendo in considerazione un’eventuale cessione del giocatore. A quel punto, la società biancoceleste potrebbe decidere di reintegrare il fuori rosa Elseid Hysaj. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti, ma il ragazzo sembra intenzionato ad andare.