Ag. Kvara: “Khvicha? Diventerà tra i primi tre più forti. E sogna Barca e United”

Il Napoli è sotto accusa visti gli ultimi risultati anche se in queste ore c’è anche il tema mercato visto che De Laurentiis vuole farsi perdonare. E proprio di questo ne ha parlato l’agente al canale giornale chiamato First Channel.

Calciomercato Napoli, ag. Kvara: “La cessione avverrà a tempo debito”

“Chi conosce il calcio sarà d’accordo con me sul fatto che il Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. PSG e Real? Ho avuto contatti con tanti club, ma De Laurentiis lo lascerà andare via? Ci sono anche Barcellona e Manchester, ma tutto avverrà a tempo debito, perché Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre al mondo. Il grande vantaggio di Khvicha è che si inserisce in questo bellissimo calcio. Quando gioca mi diverto e mi sento più giovane”.

E poi ancora: “Mi aspettavo che diventasse il migliore della Serie A alla sua prima stagione? Ero sicuro che avrebbe giocato bene, ma né io né suo padre potevamo immaginare che sarebbe diventato il migliore. Tuttavia, continuava a dire, guarda cosa farò. Adesso aspetta qualcosa di meglio. È triste che non giocherà contro il Lussemburgo”.