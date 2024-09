Ag. Zalewski: “Il giocatore ha deciso di declinare l’offerta del club turco. Insindacabile la libertà di un calciatore”

“In merito al destino sportivo di Nicola Zalewski, sui giornali e sui siti sportivi negli ultimi giorni si sono lette fantasiose ricostruzioni che non rappresentano la verità. Rispetto all’iniziale apertura che Zalewski aveva dato alla soluzione Galatasaray, successivamente il giocatore ha deciso di declinare l’offerta del club turco, mantenendosi fermo sulla sua decisione nonostante le continue lusinghe. Il calciatore, pertanto, esprime ancora oggi la massima gratitudine per l’interesse mostrato e gli sforzi profusi sino agli ultimi istanti dal Galatasaray. Si ritiene in ogni caso assolutamente insindacabile la libertà di un calciatore di definire o meno ogni trattativa relativa alla sua attività professionale, senza condizionamenti e né, tanto meno, costrizioni (anche quella con il proprio club di appartenenza per un eventuale rinnovo). Nel ritenere corretto lasciare agli organi di informazione tutte le valutazioni sui modi e sui tempi che hanno regolato questa trattativa non è altresì possibile accettare in silenzio ricostruzioni fantasiose. Con forza e serenità invitiamo quanti intendano fare informazione con pienezza di verità a raccogliere tutti gli elementi di una vicenda prima di raccontarla, evitando inutili speculazioni a danno del calciatore”.

Ag. Zalewski: “Nicola aveva aperto al Galatasaray ma..”

Con questa nota, la GP Soccer and Management S.r.l. società che cura gli interessi di Nicola Zalewki, ha voluto chiarire la posizione del calciatore dopo la scelta della società di mettere l’esterno fuori rosa e le parole di quest’oggi di Daniele De Rossi, tecnico della Roma.