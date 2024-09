Roma, De Rossi: “Zalewski fuori rosa, scelta non mia. Ma tutto può cambiare…”

L’allenatore della Roma, Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Genoa, in programma domenica 15 settembre alle ore 12:30.

De Rossi: “Siamo pronti. Dovbyk sta bene ed è pronto per giocare.”

È d’accordo con la scelta di mettere Zalewski fuori rosa? Potrebbe essere una scelta definitiva?

“Definitiva non penso, è un discorso legato al suo contratto che è in scadenza. Scelta che è stata presa dalla società e che mi è stata comunicata qualche giorno fa. Tutto è legato al suo contratto, di definitivo nel calcio non c’è nulla e qualora dovessero trovare l’accordo per il rinnovo credo che verrà rimesso dietro.”

Che formazione si aspetta dai rossoblù?

“Stiamo cercando di preparare la gara in base a come il Genoa affronta le grandi squadre e alle richieste di Gilardino. Una squadra tosta e ordinata, è forte. Ha perso dei pezzi importanti ma ne ha altri altrettanto validi. Siamo pronti, andremo a fare la nostra partita.”

Hermoso e Hummels sono pronti a giocare? Come stanno fisicamente?

“Mi avevano detto che stavano bene fisicamente prima che firmassero e si sono presentati qui effettivamente bene. Hanno bisogno di tempo per arrivare al 100%, ma sono pronti per giocare.”

Le sembra giusto che Zalewski sia stato messo fuori ruosa per il mancato rinnovo?

“Non è stata una scelta mia. Io le mie scelte tecniche le ho fatte anche su Nicola: a maggio avevo detto che era un giocatore che poteva partire perché non avevo visto quello che volevo. In questo precampionato ho visto cose diverse, l’ho fatto giocare e lo stavo considerando come uno dei nostri calciatori importanti.”

Come sta Dovbyk?

“È importantissimo per noi, ci abbiamo puntato tanto ed è pronto per giocare.”

Quanto serve ancora un regista in mezzo al campo?

“Kone lo abbiamo scelto per le sue caratteristiche, visto che ha giocato sia da mezzala destra che sinistra. Ma può fare anche il mediano con le sue caratteristiche, ci permette di giocare con calciatori ancora più offensivi a centrocampo.”

Ha provato qualcosa di differente per la fase offensiva?

“No, abbiamo provato ancora con più forza quello che avevamo provato prima e che non eravamo riusciti a fare bene. Abbiamo lavorato tantissimo dal punto di vista difensivo per cercare compattezza. Per quanto riguarda Dovbyk, bisogna riempire l’area anche con altri calciatori. Non è facile in campo riuscire a fare alcune cose ed essere presente anche in area, ci arriveremo.”

Giocare a specchio con il 3-5-2 può essere un’opzione?

“Non sempre è un’opzione perché magari la squadra più debole sulla carta tirano fuori motivazioni superiori e giocando a specchio diventa un braccio di ferro uomo contro uomo. Per quanto riguarda il possesso, sappiamo che i rossoblù non sono ossessionati dal possesso come non lo siamo noi. Non credo sia un discorso di quanto possesso fai, ma di cosa fai quando hai la palla.”