Ahia Napoli! Cheddira ferma i partenopei (2-2)

Punto d'oro per il Frosinone. Il Napoli si complica la vita in zona Europa.

Il Frosinone, dopo la sfida di Coppa Italia, strega nuovamente il Napoli bloccandolo sul pari e mettendo a rischio una zona Europa già precaria. Vantaggio azzurro con Politano dopo 16′. Movimento a rientrare dell’esterno ex Inter che tira e non lascia scampo al portiere dei ciociari. La formazione laziale prova a reagire e tenta il pari dal dischetto con Soulé, il quale, tuttavia, sbaglia miseramente. I ragazzi di Di Francesco non si arrendono a trovano l’1-1 con Cheddira; l’attaccante marocchino è pronto a ricevere un pallone d’oro da Soulé, recuperato su un clamoroso errore in fase di impostazione di Meret.

Nella ripresa partono meglio i campani, che trovano la rete del momentaneo 2-1 con il solito Victor Osimhen. Il nigeriano si fa trovare pronto su una ribattuta arrivata da un tiro di Kvaratskhelia. Il Frosinone non si arrende e si rimette al ricerca del pari, che arriva al 73′ ancora con Cheddira, bravo a mettere in rete un cross da destra fornito da Zortea. Confusione nel finale con lungo recupero e espulsione di Mario Rui. Continua la stagione da dimenticare del Napoli, sceso in ottava posizione a 49 punti, -5 dalla Roma, con una gara in meno; punto d’oro per il Frosinone in chiave salvezza, salito a 27, in attesa delle sfide di Verona e Udinese.

Napoli-Frosinone, risultato e tabellino

Reti: 16′ Politano (N), 50′ Cheddira (F), 63′ Osimhen (N), 73′ Cheddira (F)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa (85′ Simeone), Lobotka, Zielinski (78′ Cajuste); Politano (78′ Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

FROSINONE (3-4-1-2): Turati; Okoli, Romagnoli, Lirola; Zortea (95′ Lusuardi), Barrenechea, Mazzitelli (95′ Gelli), Valeri; Brescianini (78′ Reinier); Soulé (78′ Seck), Cheddira. All. Di Francesco.