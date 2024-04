Napoli-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla

I partenopei sono chiamati a vincere per non perdere il treno Champions ma al Maradona arriva un cliente scomodo per Calzona

Per avere un barlume di speranza il Napoli è costretto a tornare a vincere davanti ai propri tifosi. Il ricordo dello 0-4 del Frosinone è indelebile quanto temibile e i ciociari hanno un obbiettivo da raggiungere: la salvezza. Gli uomini di Di Francesco, però, non hanno ancora vinto in trasferta in questa Serie A con 4 pareggi e 11 sconfitte. Inoltre, questa sarà il terzo confronto tra Coppa Italia e campionato per Napoli e Frosinone e in tutte e tre le circostanze i partenopei hanno avuto tre allenatori diversi (Garcia, Mazzarri, Calzona). Il match sarà visibile su Sky e in diretta streaming su Now TV, Skygo e DAZN domenica 14 aprile alle ore 12:30.

Probabili formazioni Napoli-Frosinone

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulè, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco