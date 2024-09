Ajax-Besiktas, probabili formazioni e dove vederla

Comincia l’Europa League anche per Ajax e Besiktas, a caccia dei primi punti nella competizione. 4-3-3 per l’ex Nizza Farioli, mentre van Bronckhorst lancia dal 1′ Immobile. La gara di Amsterdam andrà in onda su Sky Sport.

Ajax-Besiktas, le probabili formazioni:

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traore, Weghost, Godts. All: Farioli.

Beşiktaş (3-4-2-1): Gunok; Svensson, Paulista, Uduokhai; Rashica, Fernandes, Al-Musrati, Masuaku; Rafa Silva, Joao Mario; Immobile. All. van Bronckhorst