Al Milan basta Leao col Girona (1-0). A Zagabria in palio gli ottavi

Primo tempo con tante occasioni soprattutto sponda rossonera con la traversa clamorosa da centro area di Theo Hernandez al 24′ e cinque minuti dopo il palo di Musah con un tiro dai 20 metri. Successivamente doppia occasione per il Girona: al 31′ Van De Beek riceve in area da Romeu, elude l’intervento in scivolata di Gabbia ma è molto bravo Maignan a chiudergli lo specchio della porta. Due minuti dopo ripartenza Girona con Herrera che al limite dell’area serve Tsygankov ma Maignan respinge sul primo palo. Il vantaggio del Milan arriva al 37′ con Bennacer che recupera palla a centrocampo serve Leao in profondità doppia finta su David Lopez e palla sotto la traversa.

Vince il Milan ma rete annullata al Girona

Al 57′ arriverebbe anche il pareggio di Gil ma il suo tiro-cross sul secondo palo è viziato da una precedente posizione di fuorigioco. Il Milan nel finale resiste agli assalti nemmeno troppo convinti degli spagnoli e di misura si porta a casa tre punti preziosissimi in chiave qualificazione.

Tabellino del match

Reti: 37′ Leao

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (4′ Calabria), Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Bennacer (75′ Pulisic), Fofana; Musah, Reijnders (75′ Terracciano), Leao; Morata (64′ Abraham). All. Conceiçao

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Frances, Lopez, Krejci, Blind; Romeu, Herrera (77′ Portu); Tsygankov (72′ Martin), Van De Beek (72′ Danjuma), Bryan Gil (72′ Asprilla); Ruiz (72′ Stuani). All. Michel

Ammoniti: 41′ Calabria, 59′ Bryan Gil, 80′ Hernandez, 82′ Martin