L’Albania di Reja supera il Kosovo in amichevole (2-1)

Prosegue il binomio Italia-Albania, dopo De Biasi e Panucci la nuova era è targata Edoardo Reja. Il tecnico ex Napoli e Lazio guida la nazionale albanese.

In amichevole grande sfida tra Albania e Kosovo, la gara disputatasi nel pomeriggio se la aggiudicano i padroni di casa di Reja. Avanti 2 a 0 grazie ai gol messi a segno da Balaj e Uzuni, risponde nel finale il centravanti della Lazio Muriqi su calcio di rigore ma è tardi per gli ospiti per sperare nel pari. Vince l’Albania, una buona prova per la formazione di Reja.