Brutto infortunio per Marco Verratti. Si attendono la prossima settimana nuovi esami approfonditi per capire se sarà in gradi di riprendersi e non perdere l'Europeo.

Allarme Verratti, infortunio in allenamento

È allarme per Marco Verratti. Il talentuoso centrocampista italiano, in forza al Psg e della Nazionale, si è infortunato. L’ex giocatore del Pescara si è infortunato in allenamento al ginocchio destro. Per lui una contusione con distensione del legamento laterale interno.

Allarme Verratti, rischio di saltare l’Europeo

L’ansia per il giocatore sale. E’ già scattata l’allerta in vista dell’Europeo che inizia tra un mese. Nulla è ancora certo, bisognerà però attendere fino a lunedì e il responso di nuovi esami medici per avere una maggiore visibilità sull’indisponibilità reale del giocatore che saltò l’Europeo del 2016 per pubalgia. L’allenatore del Paris Saint-Germain non ha intenzione di essere negativo: “Voglio essere ottimista, ma non conosciamo ancora l’entità esatta dell’infortunio”.

Un anno difficile per Marco che già due volte risultato positivo al Covid-19, oltre che per infortunio, ha vissuto già una stagione altalenante. Quest’altra tegola non ci voleva per nessuno. Verratti era fondamentale per Pochettino e il club parigino, i quali sono impegnati nella rincorsa al Lilla per lo scudetto, e anche in coppa di Francia, dove mercoledì affronta il Montpellier in semifinale. Non importante solo per il PSG, anche per Mancini e la sua Nazionale. Si attendono con ansia i risultati dei prossimi esami.