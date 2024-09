Alle 21.30 torna SportPaper TV, 90 minuti di calcio in compagnia di Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti. Tanti gli argomenti in programma, campionato, Champions e il cammino degli allenatori della Serie A. Una puntata da non perdere. Alle 21.30 su RadioRoma News, canale 14 del digitale terrestre nel Lazio, su Bom Channel sul canale 68 del digitale terrestre in Italia e in streaming su www.sportpaper.tv