Con Natale ormai alle porte, ieri il tecnico Massimiliano Allegri e tanti dei suoi calciatori come Alex Sandro, Federico Chiesa, Nicolò Fagioli, Federico Gatti, Weston McKennie e Mattia Perin si sono recati presso l’ospedale “Regina Margherita” di Torino per portare gli auguri di Natale da parte del Club bianconeri e per consegnare i regali ai bambini e ai pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica e di Casa UGI.

Presente con loro anche Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, che insieme alla squadra e al tecnico toscano ha deciso di regalare gioie e sorrisi per un pomeriggio di festa.