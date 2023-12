Sotto gli occhi attenti di Maurizio Scanavino, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, la Juventus ieri ha svolto una seduta di allenamento aperta al pubblico davanti ai propri tifosi al Centro Sportivo della Continassa. Rabiot a causa della botta contro il Napoli, ieri si è concentrato esclusivamente sull’allenamento in palestra. Considerato il dolore, è nella lista dei giocatori in dubbio per la trasferta ostile di Frosinone. Anche Filip Kostić ha lavorato a parte ma sabato ci sarà.

Le mosse di Allegri in attacco

Tra le varie grida che risuonavano nel Centro Sportivo della Continassa durante la partita davanti ai tifosi ci sono state quelle di Francesco Magnanelli, un collaboratore dello staff di Allegri, che chiedeva alla squadra qualità e ritmo nel palleggio in vista della sfida di sabato contro il Frosinone. La partita di allenamento di ieri ha visto le coppie Chiesa-Milik e Vlahovic-Yildiz. Due gol per il polacco così come per il serbo in quello che potrebbe essere un avvicendamento dopo le deludenti prestazioni del numero 9.