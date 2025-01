Allegri – Al-Alhi, trattativa vicina alla chiusura

Come confermato da Fabrizio Romano, Massimiliano Allegri sarebbe in procinto di diventare il nuovo allenatore del club saudita Al-Ahli. Il passaggio del tecnico toscano in Arabia Saudita potrebbe essere definito neri prossimi giorni. Il club potrebbe nominare un allenatore ad interim – il cui nome principale è quello di Gabriele Cioffi – prima di lasciare spazio all’ex Juventus e Milan.