Allegri richiede 14 milioni di euro per il suo esonero alla Juventus | La situazione

Sembrava essere ormai archiviata la pratica Allegri per la Juventus 11 giorni dopo il licenziamento del tecnico toscano a causa di “comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta“, come si legge dal comunicato del club bianconero.

Juventus, la risposta del club

A riaprire la vicenda sarebbe stato proprio Max Allegri, che negli scorsi giorni ha incontrato John Elkann per richiedere al club i 14 milioni euro che, da contratto, gli spetterebbero fino al termine del suo contratto.

I legali della Juventus hanno però respinto la richiesta dell’ex allenatore, ma stanno lavorando per trovare un comune accordo con Allegri per non dover risolvere la questione in Tribunale, conseguenza che, però, sembra ormai inevitabile.