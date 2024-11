Tra poche ore i neroazzurri affronteranno il Lipsia nella 5a giornata di Champions League. Mentre la squadra si prepara a scendere in campo, Massimo Ambrosini ha rilasciato varie dichiarazioni sull’Inter. In particolare l’ex Milan si espresso sull’età media dei neroazzurri.

Ambrosini, una rosa fin troppo matura

Nel dettaglio l’ex centrocampista ai microfoni di Radio Tv Serie A, ha affermato:

“L’Inter ha la maturità e ha la rosa per competere. Forse ha troppa maturità, perché è la squadra con l”età media più alta. Ciò nel lungo periodo può causare dei problemi, come visto nel caso di Acerbi e Calhanoglu. Comunque, ora deve affrontare due squadre come Lipsia e Bayer Leverkusen, ma l’Inter ha le caratteristiche per rendere in Europa.”

Nonostante una media non proprio giovanissima per Ambrosini, L’ Inter può comunque puntare alla Champions League, facendo attenzione però a gli infortuni.