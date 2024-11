Amelia: “Il Milan ha un gran portiere, lotterà fino alla fine. Roma, serve Ranieri”

Intervenuto a TMW, Marco Amelia, ex portiere di Milan, Livorno e Chelsea, ha parlato del momento dei rossoneri di Fonseca ma anche della Roma.

Amelia: “Milan, il risultato di Madrid lascia consapevolezza”

Milan corsaro al Bernabeu. Tanti protagonisti, tra cui Maignan:

“E’ la conferma che il Milan ha un grande portiere, che in queste partite si nota ancora di più. Ha fatto la differenza insieme agli altri”.

Sulla prestazione del Milan che dice? Può essere la svolta?

“Credo che il Milan sia lì a lottare. Aveva bisogno di una partita come quella di ieri per prendere più fiducia nel lavoro che sta facendo con Fonseca. E’ un risultato che lascia la consapevolezza che con coraggio, voglia di giocare e con la strategia giusta si possono ottenere risultati anche quando sembrano impossibili. Il Milan però sta facendo fatica con le piccole, quelle che ti lasciano meno spazi. E questo è un correttivo che Fonseca dovrà prendere, anche perché il Milan visto ieri fa paura, e oggi le squadre che l’affronteranno lasceranno ancora meno spazi di prima”.

Riporterebbe Mourinho alla Roma?

“Mourinho conosce la Roma, l’ambiente. Lo riporterei perché so quello che farebbe. Ma è vero anche che la Roma ora ha tante insicurezze e qualsiasi allenatore che si è seduto lì non ha ottenuto risultati. Serve una stabilità societaria soprattutto in questo momento. Serve un dirigente che aiuti l’allenatore, come chiedeva Mourinho che si sentiva troppo solo. Io oggi vedrei molto bene Ranieri in questo ruolo di supporto”.