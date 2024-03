Amichevole Milan-Roma in Australia, Furlani: “Emoziante essere stati scelti insieme ai giallorossi”

“L’opportunità di tornare in Australia è estremamente emozionante per noi. Siamo orgogliosi di essere stati scelti assieme all’AS Roma e grati al Governo del Western Australia per l’invito. La nostra presenza nel paese testimonia l’impegno verso la nostra fanbase internazionale e la volontà di rimanere più vicini ai nostri sostenitori in tutto il mondo, promuovendo un legame profondo e un senso di appartenenza all’interno della famiglia rossonera”.

Milan e Roma in campo il 31 maggio

Sono queste le parole dell’ad rossonero, Giorgio Furlani, che ha commentato l’amichevole del 31 maggio presso l’Optus Stadium di Perth. Le due squadre si ritroveranno in un match in campo neutro 5 giorni dopo la fine del campionato di Serie A.