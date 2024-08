Amichevoli: Frosinone-Lazio, la diretta | Il risultato (0-2)

In un match prettamente estivo, si affrontano Frosinone e Lazio, in vista della prossima stagione. Baroni cerca conferme con capitan Zaccagni che vuole altri gol per far sognare i tifosi biancocelesti.

Frosinone-Lazio, il tabellino:

Reti: 65′ Zaccagni (L), 90’+3′ Vecino (L)

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Oyono (85′ Buabre) , Cittadini (67′ Bracaglia), Monterisi, Marchizza; Gelli, Brescianini (45′ Begic/ 55′ Garritano); Ghedjemis, Distefano (45′ Ambrosino), Kvernadze (45′ Cichella); Cuni (85′ Sene). A disp.: Frattali, Vural, Zaknic, Cangianiello, Haoudi, Bouabre. All.: Vivarini

LAZIO (4-2-3-1): Provedel (70′ Mandas); Lazzari (70′ Hysaj), Casale (45′ Romagnoli), Patric (86′ Ruggeri), Pellegrini (45′ Marusic); Cataldi (45′ Vecino), Guendouzi (45′ Rovella); Tchaouna (60′ Isaksen), Dele-Bashiru (45′ Castellanos), Zaccagni (70′ Akpa Akpro); Noslin (60′ Pedro). A disp.: Furlanetto, Ruggeri, Isaksen All.: Baroni.

Arbitro: Di Marco (sez. Ciampino); Assistenti: Dei Giudici – Fontemurato

Ammoniti: 47′ Kvernadze (F), 47′ Guendouzi (L)

Espulsi: //