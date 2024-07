Le squadre di serie A sono pronte per scendere in campo per dei test di preparazione alla nuova stagione. Manca poco più di un mese all’inizio del campionato e iniziano le amichevoli delle squadre di Serie A. Ecco un elenco di quelle già fissate giorno per giorno con orari e avversari. Tanti, ed interessanti, i match in previsione nei prossimi giorni.

Le amichevoli in previsione tra luglio e agosto

16 luglio

NAPOLI-Anaune Val di Non 18.30, Dimaro

17 luglio

VENEZIA-Real Vicenza 17, Falcade

MONZA-Nuova Camunia 17, Ponte di Legno

LECCE-Saval Maddalena 18, Neustfit

ROMA-Latina 18, Trigoria

18 luglio

LAZIO-Trapani 17, Auronzo

19 luglio

CAGLIARI-Cagliari Primavera 20, Assemini

FIORENTINA-Reggiana 17, Viola Park

20 luglio

VENEZIA-GENOA 18, Moena

EMPOLI-Ingolstadt 18, Caldaro

NAPOLI-Mantova 17.30, Dimaro

Rapid Vienna-MILAN 18.30, Vienna

Anversa-PARMA n.d., Anversa

LECCE-Werder Brema 17, Zell am Ziller

21 luglio

H. VERONA-Rovereto 17, Folgaria

MONZA-Real Vicenza 18, Ponte di Legno

LAZIO-Triestina 19.30, Auronzo

22 luglio

Kosice-ROMA 17, Kosice

24 luglio

H. VERONA-Virtus Verona 18, Folgaria

BOLOGNA-Ssv Brixen 19, Valles

LECCE-Galatasaray 16.30, Linz

MONZA-Alcione 17, Ponte di Legno

25 luglio

GENOA-Mantova 15, Moena

26 luglio

EMPOLI-Spezia 17, Naz-Sciaves

Norimberga-JUVENTUS 20.30, Norimberga

Bolton-FIORENTINA 15, Bolton

27 luglio

Hansa Rostock-LAZIO 16, Rostock

Preston-FIORENTINA 17, Preston

BOLOGNA-Caldiero 19.30, Valles

Galatasaray-PARMA n.d., Linz

MILAN-Manchester City 15, New York

Az Alkmaar-ATALANTA n.d, Alkmaar

INTER-Las Pamas n.d., Cesena

28 luglio

NAPOLI-Adana Demirspor n.d., Castel di Sangro

29 luglio

COMO-Al Hilal 20.45, da definire

30 luglio

Hull City-FIORENTINA 18, Hull

31 luglio

BOLOGNA-A. Tripolis 20, Bressanone

Lione-TORINO 2.30, Lione

MILAN-Real Madrid n.d., Chicago

1 agosto

Brescia-GENOA n.d., Brescia

2 agosto

Pisa-INTER 17, Pisa

3 agosto

BOLOGNA-Bochum-Sudtirol (triangolare) 21, Bolzano

JUVENTUS-Brest 20.30, Pescara

H. VERONA-A. Tripolis n.d., Rovereto

NAPOLI-Girona n.d., Castel di Sangro

Frosinone-LAZIO n.d., Frosinone

Metz-TORINO 20, Metz

4 agosto

FIORENTINA-Montpellier 20, Viola Park

5 agosto

Grosseto-FIORENTINA n.d., Grosseto

6 agosto

MILAN-Barcellona 1.30, Baltomora

JUVENTUS-Next Gen+U19 n.d., Torino

7 agosto

INTER-Al Ittihad 18.30, Monza

9 agosto

St. Pauli-ATALANTA 16, Amburgo

10 agosto

Everton-ROMA 18, Liverpool

Lipsia-LAZIO 15.30, Lipsia

Friburgo-FIORENTINA 20.30, Friburgo

Maiorca-BOLOGNA 15.30, Palma di Maiorca

11 agosto

JUVENTUS-Atletico Madrid n.d., Goteborg

Chelsea-Inter 21, Londra