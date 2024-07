Inter, Accordo a un passo per la cessione di Valentin Carboni | I dettagli

De Zerbi spinge per il baby fenomeno dei neroazzurri

Continua imperterrito il pressing del Marsiglia per il gioiello dell’Inter Valentin Carboni, che nonostante i neroazzurri vorrebbero trattenere l’argentino che in futuro potrebbe diventare il compagno di reparto di Lautaro, dinanzi a offerte irrinunciabili Marotta è disposto ad ascoltare offerte per il suo baby fenomeno.

Inter, c’è ottimismo per la cessione di Carboni

Già da giorni il classe 2005 è stato accostato al Marsiglia, che oltre a Greenwood vorrebbe assicurare al nuovo allenatore De Zerbi un altro grande prospetto del calcio europeo, e Valentin Carboni sarebbe fortemente gradito dall’ex tecnico del Brighton.

Come riferito da Sport Mediaset, l’ultima offerta del club francese è di 30 milioni, distante dai 40 richiesti dall’Inter, ma intorno alla trattativa c’è grande ottimismo, e i buoni rapporti tra i club dovrebbero rendere più facile la trattativa che, se dovesse andare in porto, porterebbe i neroazzurri ad agire sul mercato alla ricerca di una quinta punta.