Giuntoli testa le varie strade disponibili per rinforzare la squadra in difesa

La Juve si scopre a corto di mancini in difesa, la dirigenza corre ai ripari e inizia i sondaggi per valutare su chi puntare. L’unico sinistro del reparto arretrato a disposizione di Thiago Motta è Andrea Cambiaso.

Juventus, Lenglet, Cabal e Kiwior sulla lista

La lista dei mancini puri alla mano, tra le mani di Giuntoli e il suo staff, presenta vari nomi: Jakub Kiwior, Clément Lenglet e Juan David Cabal. Per quanto riguarda il polacco, l’impressione è che la pista al momento sia in stand-by in attesa di sviluppi con l’Arsenal, che per il difensore chiede 15 milioni di euro.

La strada per Cabal sembra più in salita, diverse le squadre intenzionate a prendere il colombiano, tra cui Lazio e Inter. Il colombiano del Verona sarebbe la pedina scelta dall’Inter per colmare il vuoto lasciato in rosa dall’infortunio di Buchanan. Lenglet piace molto alla dirigenza bianconera, il francese, attualmente in forza al Barcellona, è stato contattato dalla Juventus, ma sembra che il Tottenham abbia un certo vantaggio nella trattativa. La situazione viene monitorata, in attesa di risvolti.