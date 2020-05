FACE TO FACE CON ANDREA RIVERA

Attore simbolo della comicità capitolina, oggi ai microfoni di sportpaper.it abbiamo il piacere di avere Andrea Rivera. L’attore romano ci parla della sua professione, del momento che viviamo in Italia a causa del coronavirus e della sua fede biancoce… giallorossa.

Di seguito l’intervista completa ad Andrea Rivera :

Emergenza coronavirus, come giudica l’operato dei nostri politici?

Credo si siano svegliati troppo tardi e in modo disastroso, quando già c’era chi stava speculando vendendo mascherine a 10 euro, a scapito della povera gente.

Chi lavora nel mondo dello spettacolo sembra esser stato dimenticato, cosa ne pensa?

Chi opera nel nostro settore è stato dimenticato dalle istituzioni, spero che arrivino almeno i 600 ai vari macchinisti e a chi lavora nel mondo dello spettacolo, decine di persone rimaste senza lavoro e stipendio.

Un’emergenza che ha messo in crisi tutti, anche il teatro costretto a dire stop. C’è modo di ripartire?

Io con VIMEO ho iniziato a fare spettacoli online, ho scelto questa piattaforma perché è in inglese, così ti vedi lo spettacolo di Rivera e impari anche una nuova lingua. Due piccioni con una fava.

Dal teatro al live streaming, è strano esibirsi ‘lontani ma uniti’?

Io sono sempre stato accanto al pubblico e ho sempre fatto spettacoli per strada gratis, vengo ripagato dall’affetto della gente. Unico problema è che se riaprono le chiese sarò costretto a fare gli spettacoli sull’altare.

Lei è un grande amante degli animali, ‘Pigna’ è ormai famoso. Un messaggio a chi non apprezza i nostri ‘amici’ a quattro zampe?

Meglio un cane amico che un amico cane, mai come questa volta è proprio il caso di dirlo.

I suoi monologhi regalano non solo comicità, ma anche spunti di riflessione. Cosa pensa prima di studiare un nuovo spettacolo?

Più che penso vado a istinto, ho sempre camminato per creare gli spettacoli. Si devono leggere molti libri, ad esempio 1984 di Orwell è ormai diventato 2020 con il grande fratello interpretato da Giuseppe Conte…

Passiamo al calcio, lei è un grande tifoso della… Lazio. Scherziamo. La sua passione per la Roma, da cosa nasce?

La mia romanità nasce dall’analisi del sangue, ho visto giallorosso e mi sono innamorato. Stimo Di Bartolomei, disse “arriveremo in porto solo col vessillo”…solo un capitano vero può dire queste frasi. Questo è un capitano, non come alcuni capitani ‘politici’.

Anche il calcio è appeso a un filo, giusto riprendere o meglio dire stop?

È giusto riprendere solamente in sicurezza, come nel calcio anche per le altre cose. Se ci saranno le condizioni, giusto che riparta.

Corsa scudetto a tre, Juve, Lazio e Inter. Qualora il campionato riprenda, per chi farà il tifo?

Per chi farò il tifo? Semplice, per… la Roma.

La Roma verso un nuovo cambio di proprietà, come vede il futuro dei giallorossi?

Vedo bene il futuro della mia Roma se se la compra Totti, altrimenti…

Qual è stato il calciatore più forte visto in giallorosso?

Come detto stimo Di Bartolomei. In giallorosso ho visto molti grandi giocatori, ma il più forte è stato Francesco Totti., il migliore degli ultimi 20 anni.

Per finire, un messaggio di Andrea Rivera agli italiani in questo momento di difficoltà?

Tott…Scherzo, mi esce spontanea la parola Totti. Sono certo che usciremo presto da questo periodaccio, aggiungo… FORZA ROMA!

ph: facebook