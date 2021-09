Cosa succederà per il trono over

Oltre al solito sfogo di Gemma Galgani che continua a non avere corteggiatori con cui intraprendere una conoscenza – motivo di scontro anche con Tina Cipollari che non perde occasione per stuzzicare Gemma – la protagonista di oggi sembrerebbe essere Ida Platano.

Ida ha deciso di chiudere la conoscenza con Graziano e portare avanti solo quella con Marcello, ma nella nuova puntata rivelerà di essere rimasta delusa da lui. I due infatti sono stati in una camera di albergo e si sono baciati, ma a fine serata lui si è addormentato. Ida ha spiegato di non aver gradito tale atteggiamento.

Il trono classico

Dovrebbe avere spazio nella puntata di oggi il trono di Andrea Nicole, che sta approfondendo la conoscenza con Ciprian. I due sembrano trovarsi bene ha hanno vissuto un’emozionante esterna che ha colpito anche il pubblico.

Non è ancora chiaro se Andrea Nicole dedicherà del tempo anche ad altri corteggiatori o deciderà di uscire ancora con Ciprian.

Certo è che gli sguardi tra Andrea Nicole e Ciprian non sono passati inosservati.