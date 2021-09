Cosa accadrà per il trono classico

Nella puntata di oggi dovrebbe avere più spazio il trono di Roberta, che ha deciso di mandare via tutti i corteggiatori e di continuare a conoscere solo Luca, il pugile-chef romano che sembra conquistarla ogni giorno di più.

Il tronista Matteo Fioravanti nei giorni scorsi ha deciso di interrompere la frequentazione con la corteggiatrice Ilaria perché questa continuava ad uscire anche con l’altro tronista, Joele Milan. Nonostante Ilaria avesse espresso una preferenza per Matteo, quest’ultimo ha comunque deciso di chiudere con lei.

Oggi dovrebbe andare in onda la prima uscita tra Ilaria e Joele da quando lei ha chiuso con Matteo.

La discussione in studio

Secondo delle indiscrezioni oggi si tornerà a parlare di Armando Incarnato, che da qualche settimana sta frequentando la nuova dama Marika. Sembra che Armando non sia così convinto della conoscenza e questo porterà ad una accesa lite con Gianni Sperti che non ha mai fatto segreto della sua antipatia per Armando.