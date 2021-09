Nella puntata di oggi vedremo sia il trono over che il trono classico.

Cosa succederà nella puntata di oggi di Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono classico Andrea Nicole è uscita in esterna con un nuovo corteggiatore, Gabrio.

Il tronista Matteo, dopo aver deciso di chiudere con la corteggiatrice Ilaria – che era uscita in esterna e stava portando avanti un percorso sia con lui che con l’altro tronista Joele – decide di portare in esterna Noemi.

Nella puntata di oggi è previsto un grande ritorno. Si dice che tornerà nel programma Giorgio Manetti, storico amore di Gemma Galgani, che non si vedeva da un po’ nella trasmissione.

Durante questi anni ha avuto una storia importante, ma è da poco tornato single ed è pronto a rimettersi in gioco.

Da alcune indiscrezioni, però, sembrerebbe che Giorgio sia tornato per un interesse nei confronti di Isabella.

Gemma, che non è mai più riuscita ad innamorarsi dopo di lui e pensava che non sarebbe mai tornato, come accoglierà il suo ritorno?

La lite in studio

Scatterà la lite tra Gianni Sperti e Stefano Pastore.

Quest’ultimo, dopo aver chiuso la conoscenza con Angela, è uscito con una dama, ma in trasmissione ha iniziato a non parlare troppo bene di lei arrivando a denigrarla.

Sarà Gianni ad intervenire, accusando Stefano di avere una tendenza nel parlare male delle dame con cui esce e svelando spesso particolari intimi che non dovrebbe.