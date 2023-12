Antognoni su Roma-Fiorentina: “Mou non si può discutere. Giallorossi favoriti ma..”

Intervenuto nel corso della presentazione del premio “Andrea Fortunato”, Giancarlo Antognoni, ex calciatore della Fiorentina ha parlato ai cronisti presenti durante l’evento della sfida di domenica dell’Olimpico.

Mourinho: “Sarà una bella partita domenica”

“Sarà una bella partita tra due squadre con ottimi giocatori. Il risultato è in bilico, sono due squadre in buona condizione e vedremo cosa succederà. La Roma sotto l’aspetto umorale è avvantaggiata perché giocherà in casa e sarà sostenuta da 70mila persone, ma la Fiorentina ha ottenuto ottimi risultati in trasferta”.

Mourinho e Italiano hanno dei punti in comune?

“Non si può non elogiare, ha vinto tutto. Italiano è un ottimo allenatore moderno, che predilige la fase offensiva. Questa volta gli allenatori potranno diventare protagonisti, forse durante la partita più che prima…”.