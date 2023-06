“Va al Tottenham che ha cambiato management e si è espresso già su Udogie. Sarebbe un giocatore da Napoli come lo sarebbe per la Roma o per l’Inter per esempio. Tutti lo danno per certo che vada in Nazionale maggiore dopo l’Europeo. Oggi penso che gli appartenga, ma sarà Mancini a deciderlo”.

Queste le parole a Radio Crc di Stefano Antonelli, agente di Udogie, calciatore dell’Udinese e acquistato dal Tottenham ai tempi di Antonio Conte.