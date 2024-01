Aspettando la Liga il Real Madrid scende in campo nei Sedicesimi di finale di Coppa del Re. Tanti i cambi in queste per Ancelotti. Il match non verrà trasmessa in nessuna piattaforma in Italia.

Le probabili formazioni:

ARANDINA (4-3-3): Alvarez; Ochoa, Marquez, Pesca; Otu, Vitolo, Zaza, Ceesay; Manzano, Sualdea, El Battioui.

REAL MADRID (4-2-3-1): Kepa; Carvajal, Nacho, Carrillo, F Garcia; Ceballos, Paz, Modric; Guler; Brahim, Joselu.