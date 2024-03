Arbitraggio in fondo a un tunnel, quale via d’uscita?

Arbitraggio: nuovi guai, ma senza soluzioni

Si ripresenta uno dei temi più cocenti del calcio italiano, e lo fa in modo gravoso dopo le gare di Roma e Torino. Il centro del problema, l’arbitraggio, sembra aver smarrito la bussola, orfano di regolamento e di buon senso, con la strada verso la risoluzione che sembra essere ancora molto lontana. Dalle ultime due gare, non le sole di questa stagione, emerge che la via da seguire non è più questa e che qualcosa dovrà cambiare al più presto.

Le prestazioni di Marchetti e Di Bello, dunque, sottolineano in rosso le difficoltà viste nelle gare precedenti, con derivante furia di società e tifosi. Impensabile un problema simile nell’epoca del VAR, della tecnologia dominante, dell’aiuto a direttori di gara, ancora più confusi e spaesati. Le espulsioni di Pellegrini e Ricci, il gol annullato a Zapata, elargiscono la diagnosi e indicano la cura, una cura che dovrà arrivare subito, per il bene del calcio italiano.