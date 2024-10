Arbitri sotto accusa, VAR e moviola bocciati

VAR e arbitri sotto accusa

Un weekend nero quello degli arbitri, un sabato certamente da dimenticare. Var ad intermittenza e decisioni a dir poco incomprensibili. Sotto la lente le sfide Milan-Udinese e Juventus-Lazio, episodi, errori ed orrori arbitrali di difficile valutazione incomprensibili. Nel mirino i direttori di gara Chiffi e Sacchi, ma anche i responsabili in sala VAR, pronti ad intervenire in alcune situazioni, in letargo in altre. Un sabato da dimenticare e polemiche che faranno parlare e non poco. Di seguito gli episodi come valutati dai collegi di gazzetta:

MOVIOLA MILAN-UDINESE

Al 29′ espulso Reijnders, il tocco su Lovric non è violento ma Chiffi valuta la chiara occasione da rete e mostra il cartellino rosso. Secondo Graziano Cesari: “Uno che rallenta la corsa, quasi si ferma non cambia mai la direzione e forse impatta con l’avversario può subire una punizione pesantissima come il rosso?”. Al 44′ annullato l’1-1 a Ehizibue, il check del VAR conferma il fuorigioco millimetrico. Al 51′ Touré rifila un pestone a Chukwueze, Chiffi fischia senza estrarre alcun cartellino e il VAR non lo richiama per possibile espulsione per step on foot. Al 62′ contatto Kabasele-Pavlovic, l’Udinese chiede il rigore ma il check del VAR dice che è tutto regolare. Infine, il 2-2 annullato al 97′ per il fuorigioco passivo di Ekkelenkamp: Chiffi viene chiamato al monitor nonostante sia un caso di fuorigioco perché l’arbitro deve valutare se la posizione del giocatore dell’Udinese gli dia un vantaggio disturbando l’azione di Thiaw.

MOVIOLA JUVENTUS-LAZIO

Al 22′ espulsione di Romagnoli: il difensore della Lazio tocca Kalulu, lanciato verso la porta da Vlahovic. Sacchi non fischia ma il VAR lo richiama, e l’arbitro si corregge tirando fuori il cartellino rosso. All’83’ il colpo a palla lontana di Douglas Luiz su Patric: non è un pugno ma la dinamica è chiara, Sacchi non fischia il fallo per condotta violenta e quindi non decide neanche per l’espulsione: il VAR non lo richiama confermando la decisione del campo. Al 90′ ancora protagonista Douglas Luiz, intervento duro su Rovella: ammonizione per il brasiliano, nessuna review VAR per un possiible cartellino rosso.