Argentina-Ecuador, probabili formazioni e dove vederla

Prima sfida delle qualificazioni ai Mondiali per i Campioni del Mondo in carica

Match valido per le qualificazioni ai Mondiali: nella prima giornata del girone sudamericano, l’Argentina, campione del Mondo in carica, sfida l’Ecuador. La Selection di Scaloni punta a difendere il titolo nel prossimo mondiale, che si disputerà negli Stati Uniti, Messico e Canada, nel 2026. Il match, in programma questa notte alle 2, ora italiana, allo stadio Monumental di Buenos Aires, casa del River Plate, non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Pezzella, Medina; Palacios, Paredes, Lo Celso; Di Maria, Messi, Gonzalez. CT. Scaloni

ECUADOR (3-5-2): Dominguez; Arboleda, Pacho, Realpe; Preciado, Alcivar, Cifuentes, Caicedo, Estupinan; Mena, Valencia. CT. Bas