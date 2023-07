Dall’Argentina: “Dybala resta a Roma” | Pinto non lo vuole cedere

Il miglior talento della Roma è solo uno: Paulo Dybala. L’ex Juve ha una clausola da 12 milioni di euro per l’estero che fa molta gola ai club internazionali. Ma non solo, la Joya ha anche una clausola da 15 milioni di euro valida solo per l’Italia. Il club più interessato sembra essere il Chelsea che sta venendo spinto anche dalle parole di Thiago Silva.

Niente Chelsea per Dybala

La notizia che ha lanciato però il giornalista argentino César Luis Merlo tramite il suo account Twitter è la seguente: “Dybala non andrà al Chelsea”. Per il momento l’intenzione del numero 21 è di restare a Roma dove viene quotidianamente amato e coccolato dai tifosi e dal mister.