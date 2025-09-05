Armenia-Portogallo, le probabili formazioni e dove vederla

Il Portogallo vola in Armenia in occasione della prima partita delle qualificazioni al Mondiale 2026: la squadra di Roberto Martinez dovrà tenere d’occhio anche Ungheria e Irlanda, le altre Nazionali che compongono il gruppo F. Caparrós ha intenzione di schierare un 4-3-2-1 con Serobyan e Shaghoyan alle spalle di Sevikyan; Martínez risponde con un 4-3-3, nel quale i riferimenti in attacco saranno Goncalo Ramos, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto. La partita, in programma sabato 6 settembre alle 18:00, verrà trasmessa su Sky e in streming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

ARMENIA (4-3-2-1): Beglaryan; Mkrtchyan, Harutyunyan, Haroyan, Tikzizyan; Aghbalyan, Avanesyan, Spertsyan; Serobyan, Shaghoyan; Sevikyan. All. Caparrós

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva, Ruben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos, Pedro Neto. All. Martínez