Intervenuto a Sportitalia, Claudio Arrigoni, giornalista sportivo, ha parlato di Allegri in merito ad una possibile vittoria dello scudetto dei bianconeri.

Queste le parole riportate da Tuttojuve: “Ci mancava solo che dicesse quanto è importante raggiungere la salvezza… La Juventus deve puntare a vincere lo scudetto, ha sette giorni per preparare le partite. Insomma, è chiaro che Allegri dica di andarci piano ed essere equilibrato, ma sei l’allenatore della Juve: non hai nessun altro obiettivo se non quello di vinceere il campionato. L’obiettivo minimo sicuramente è il quarto posto e aiuteresti la società, ma i tifosi si aspettano che tu vinca il titolo”.