Arsenal-Crystal Palace, le ultimissime sulle formazioni

L’Arsenal sfida il Crystal Palace nell’ultima partita valida per la seconda giornata di Premier League. I Gunners in campo con il 4-3-3 composto da: Ramsdale tra i pali, Gabriel e Saliba al centro della difesa, White e Zinchenko terzini, Odegaard, Rice e Partey in mezzo al campo, in avanti il trio composto da Saka, Nketiah e Martinelli.

Le probabili formazioni:

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Johnstone; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Doucouré, Lerma; Ayew, Eze, Schlupp; Edouard.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Partey; Saka, Nketiah, Martinelli.