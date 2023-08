Arsenal-Nottingham Forest, le ultimissime sulle formazioni

L’Arsenal di Arteta, dopo la vittoria in Community Shield, vuole continuare a fare bene portando a casa un risultato positivo nella prima giornata di Premier League, dove affronterà il Nottingham Forest. Il tecnico spagnolo opta per il 4-3-3 con Ramsdale tra i pali; Salida e Gabriel al centro della difesa, supportati da Timber e White sulle fasce; centrocampo affidato a Odergaard, Partey e al neo acquisto, Rice; in avanti il trio composto da Saka, Havertz e Martinelli.

Le probabili formazioni:

Arsenal (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. All. Arteta

Nottingham Forest (3-5-2): Turner; Worrall, Boly, McKenna; Aurier, Yates, Danilo, Mangala, Aina; Gibbs-White, Awoniyi. All. Cooper