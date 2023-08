Arsenal-Fulham, probabili formazioni e dove vederla

Arsenal a caccia della terza vittoria

Terza giornata di Premier League: l’Arsenal ospita il Fulham all’Emirates Stadium di Londra, questo pomeriggio alle 16. I Gunners vogliono proseguire sulla scia di una buona partenza, con due vittorie su due, contro Nottingham Forest e Crystal Palace. Il Fulham, invece, arriva all’incontro con una vittoria e un pareggio nelle prime due. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Arsenal (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Nketiah, Martinelli

Fulham (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Reed, Palhinha; Traore, Pereira, Decordova-Reid; Jimenez