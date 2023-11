Sfida chiave per Arsenal e Lens, impegnate nella penultima gara valida per la fase a gironi di UEFA Champions League. Gunners, primi nel girone, con in mano il match point qualificazione; Lens, terzo, obbligato a vincere e sperare che il PSV non faccia lo stesso sul campo del Siviglia. La gara d’andata, disputata il 3 ottobre, è l’unica vittoria nel gruppo per i francesi: a Lens, infatti, i padroni di casa si sono imposti sugli inglesi per 2-1. L’incontro, in programma mercoledì alle 21, sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 255); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta.

LENS (3-4-2-1): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Mendy, Abdul Samed, Haïdara; Sotoca, Thomasson; Wahi. All. Haise.