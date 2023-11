Brentford-Arsenal, le ultimissime sulle formazioni

Arsenal ospite del Brentford, questo pomeriggio alle 18.30. Gunners in campo con il 4-3-3. In difesa, davanti al solito Ramsdale, spazio a Saliba e Gabriel come centrali, sostenuti da Tomiyasu e Zinchenko. In mezzo al campo il trio composto da Ødegaard, Jorginho e Rice. In avanti il tridente con Saka, Trossard e Martinelli.

Le probabili formazioni:

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Ajer, Collins, Pinnock, Roerslev; Norgaard, Janelt, Jensen; Mbeumo, Maupay, Wissa. All. Frank.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Jorginho, Rice; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta.