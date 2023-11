Gunners ospiti del Brentford, sabato alle 18.30, al Brentford Community Stadium. Arsenal obbligato a vincere per restare nelle prime posizioni. La formazione di Arteta occupa, momentaneamente, la terza posizione in classifica, a pari con il Liverpool, ad una sola lunghezza dal Manchester City capolista. Dall’altra parte il Brentford. I padroni di casa, undicesimi, hanno perso 3-0 l’ultima gara disputata contro i Reds di Klopp. L’ultimo precedente in casa della squadra di Thomas Frank, risalente a settembre 2022, è terminata 3-0 per l’Arsenal con reti di Saliba, Gabriel Jesus e Vieira. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BRENTFORD (5-3-2): Flekken; Ajer, Collins, Pinnock, Mee, Roerslev; Jensen, Norgaard, Janelt; Wissa, Mbeumo. All. Frank.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Jorginho, Rice, Odegaard; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta.