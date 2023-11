Arteta vuole rimanere in scia alle prime

Un Burnley in difficoltà non riuscirà a creare troppi grattacapi alla squadra di Arteta, che non perde contro una neopromossa all’Emirates Stadium da 37 partite di fila. Il match sarà trasmesso da Sky Sport Uno.

Arsenal-Burnley, le probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Havertz, Jorginho, Rice; Saka, Trossard, Martinelli.

BURNLEY (4-5-1): Trafford; Roberts, O’Shea, Beyer, Taylor; Gudmundsson, Berge, Brownhill, Cullen, Koleosho; Amdouni.