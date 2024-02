Arsenal-Newcastle, probabili formazioni e dove vederla

La grande sfida tra Arsenal e Newcastle chiude il sabato di Premier League alle 21. Gunners, reduci dalla sconfitta di Champions League contro il Porto, a caccia di punti per continuare a inseguire il Liverpool, distante 5 punti. Magpies, ottavi, arrivano alla gara con quattro risultati utili consecutivi dalla loro parte. L’andata, disputata a novembre, è terminata 1-0 per la formazione di Howe, grazie alla rete di Gordon. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Arsenal-Newcastle, le probabili formazioni:

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Rice, Jorginho; Saka, Odegaard, Trossard; Havertz. All. Arteta.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Botman, Schar, Livramento; Bruno Guimaraes, Miley, Longstaff; Gordon, Isak, Almiron. All. Howe.