Arsenal – PSV Eindhoven, le probabili formazioni e dove vederla

Dopo aver messo in cassaforte la qualificazione con un roboante 1-7 in casa del PSV, per l’Arsenal il ritorno degli ottavi di finale di Champions League si prospetta una formalità. Nei Gunners spazio a Zinchenko e Kiwior in difesa, mentre prende quota l’ipotesi Jorginho a centrocampo; nel ruolo di punta centrale viaggia verso la conferma Mikel Merino. Bosz parrebbe intenzionato a riproporre lo stesso undici schierato all’andata, con l’unica modifica sull’out di sinistra, dove Mauro Junior potrebbe rimpiazzare Malacia. La partita, il cui calcio d’inizio è fissato per le 21:00 del 12 marzo, sarà trasmessa da Sky al canale 252; in streaming, sarà possibile vederla su Sky Go e NOW.

Arsenal – PSV Eindhoven, le probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Sterling, Merino, Trossard. All. Arteta.

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Schouten, Til, Saibari; Perisic, De Jong, Lang. All. Bosz.