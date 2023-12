Arsenal e West Ham si affrontano in un match di grande rilievo al Emirates Stadium di Londra, mercoledì 28 dicembre 2023, alle ore 21:15. Questa partita si presenta come un test significativo per le ambizioni di titolo dell’Arsenal, che cerca di mantenere la sua posizione in vetta alla classifica della Premier League. Il West Ham, dopo una vittoria convincente contro il Manchester United, si propone come avversario temibile, con buone prestazioni recenti in campionato.

Arsenal-West Ham, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Arsenal è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno al 1.32 su snai e 1.36 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 5.50 mentre una vittoria del West Ham (segno 2) si trova anche quota 8.60. Ecco la comparazione quote di Arsenal e West Ham dei bookmakers:

Snai : Arsenal (1): 1.32 Pareggio (X): 5.50 West Ham (2): 8.50

: Gol Gol : Arsenal (1): 1.30 Pareggio (X): 5.54 West Ham (2): 8.48

: Sportbet : Arsenal (1): 1.35 Pareggio (X): 5.57 West Ham (2): 8.60

:

Momento Arsenal

L’Arsenal affronta questa partita momentaneamente da seconda in classifica a -2 dai Reds e senza diversi giocatori chiave a causa di infortuni. Sono assenti Tomiyasu, Timber, Jorginho, Elneny, Partey e Fabio Vieira. Nonostante queste defezioni, la squadra ha una formazione solida. La difesa è confermata con White, Saliba, Gabriel e Zinchenko, mentre il centrocampo vedrà la presenza di Odegaard e Havertz ai lati di Rice. In attacco, il tridente è formato da Saka, Gabriel Jesus e Martinelli. Questa formazione riflette la profondità e la versatilità del roster dell’Arsenal, che cerca di mantenere la sua posizione in vetta alla classifica.

Momento West Ham

Il West Ham arriva a questo incontro dopo una serie di buone prestazioni, avendo vinto tre delle ultime quattro partite in Premier League. David Moyes affronta alcune difficoltà in termini di disponibilità dei giocatori per la partita contro l’Arsenal. Gli Hammers sono privi di Antonio, Cornet e Aguerd. In difesa, Mavropanos sarà affiancato da Coufal, Zouma ed Emerson Palmieri, con Soucek e Alvarez in mediana. L’attacco sarà guidato da Bowen, supportato da Kudus, Ward-Prowse e Paquetà.

Statistiche e curiosità

Serie Imbattuta in Casa dell’Arsenal: I Gunners sono rimasti imbattuti in casa negli ultimi 13 match (11 vittorie, 2 pareggi). Questa è la serie più lunga imbattuta in casa dal dicembre 2018, che aveva registrato la stessa durata.

I Gunners sono rimasti imbattuti in casa negli ultimi 13 match (11 vittorie, 2 pareggi). Questa è la serie più lunga imbattuta in casa dal dicembre 2018, che aveva registrato la stessa durata. Bukayo Saka Segue le Orme di Henry: Bukayo Saka è diventato il primo giocatore dell’Arsenal a segnare in 3 match consecutivi disputati nel Boxing Day di Premier League (2020, 2021, 2022) dopo la leggenda Thierry Henry (2002, 2003, 2004).

Bukayo Saka è diventato il primo giocatore dell’Arsenal a segnare in 3 match consecutivi disputati nel Boxing Day di Premier League (2020, 2021, 2022) dopo la leggenda Thierry Henry (2002, 2003, 2004). Jarrod Bowen in Evidenza: Jarrod Bowen del West Ham è il primo giocatore del club a segnare 11 gol prima di Natale dalla stagione 1997/98.

Jarrod Bowen del West Ham è il primo giocatore del club a segnare 11 gol prima di Natale dalla stagione 1997/98. Mohamed Kudus in Forma: Mohamed Kudus è reduce da 4 reti nelle sue ultime 4 presenze, dimostrando di essere un elemento chiave per il West Ham in questa

Arsenal-West Ham, analisi finale e consigli

Tenendo conto delle recenti prestazioni e della solidità casalinga dell’Arsenal, si può prevedere un risultato favorevole per i Gunners. La trasformazione dell’Emirates Stadium in una vera e propria fortezza per l’Arsenal è un fattore chiave da considerare. Inoltre, la presenza di Bukayo Saka, che ha dimostrato una particolare affinità per i match del Boxing Day, potrebbe rivelarsi decisiva. Saka ha una storia di prestazioni notevoli in queste occasioni, come evidenziato dai suoi gol in 3 match consecutivi di Boxing Day, seguendo le orme della leggenda del club Thierry Henry.

Il West Ham, pur essendo una squadra forte che ha dimostrato di poter competere con le grandi squadre, potrebbe trovarsi in difficoltà contro un Arsenal particolarmente motivato e in forma. I Gunners, con il sostegno dei loro tifosi e la loro recente forma impressionante in casa, sembrano ben posizionati per aggiudicarsi i tre punti.In considerazione di questi fattori, un risultato di 2-1 o 3-1 a favore dell’Arsenal sembra un pronostico ragionevole.