Gazzetta: “La ASL mette nei guai la Lazio”

Una nuova puntata della telenovela legata al caso Tamponi in casa Lazio. Ora è la ASL a mettere nei guai la Lazio

La ASL, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, afferma di non aver ricevuto comunicazione formale da parte del club biancoceleste relativa a casi di positività. Una vicenda che diventa ogni giorno più delicata e da chiarire al più presto. La Lazio si dichiara tranquilla, convinta di aver rispettato il protocollo. Si attendono sviluppi, la speranza è che tutto si chiarisca al più presto, per la Lazio e per chi ama il calcio.