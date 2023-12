Gunners in campo con il 4-3-3. Arteta opta per Saliba e Gabriel centrali di difesa, sostenuti da White e Zinchenko come terzini. Centrocampo affidato a Ødegaard, Rice e Havertz. In avanti, ai lati della punta, Gabriel Jesus, spazio a Saka e Martinelli. Tra i pali c’è Raya.

Le probabili formazioni:

ASTON VILLA (4-4-1-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Diaby, Douglas Luiz, Kamara, McGinn; Tielemans; Watkins. All. Emery.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Ødegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta.